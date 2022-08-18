AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022-2023: AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise güz dönemi kayıt yenileme ne zaman?
AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt tarihleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise güz dönemi kayıt yenileme ne zaman?
AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı lise eğitimine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler, AÖL kayıt tarihleri araştırması yapıyor. AÖL kayıt tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanacak olan Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile belli olacak. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise güz dönemi kayıt yenileme ne zaman?
AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
2022-2023 AÖL kayıt tarihleri henüz MEB tarafından açıklanmadı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında netlik kazanacak.
AÖL KAYIT BELGELERİ
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.
Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci;
Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası'na ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
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