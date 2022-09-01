YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih tarihleri, ÖSYM'nin yayınlayacağı YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak. Adaylar, başvuru işlemlerini üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını gösteren kılavuza göre yapacak. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?