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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2022 yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2022
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KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2022 yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şehir dışında okuyacak olan üniversite öğrencileri için KYK yurt başvuruları, 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2022 yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2022 yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite eğitimlerini şehir dışında alacak olan binlerce öğrenci, ikamet edecekleri yurtlar için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2022 yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar?

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yaşadıkları şehirden farklı bir yerde üniversite eğitimi alacak olan öğrenciler, KYK yurt sonuçları için bekleyişini sürdürüyor.

KYK YURT BAŞVURULARI SONA ERDİ!

24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimize eklenecektir.

Öte yandan üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.

KYK YURT ÜCRETLETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

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