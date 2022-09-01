SON GÜN! DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?