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SON GÜN! DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2022
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SON GÜN! DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçları, ÖSYM tarafından başlatılan tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından merak ediliyor. DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS tercihleri için yarın son gün.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından net tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

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