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YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM son duyurular...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM son duyurular...

"YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınav sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan birçok öğrenci, tercihlerine göre kazandıkları üniversiteleri öğrendi. Bir üniversite programına dahil olamayan öğrenciler ise YKS ek yerleştirme döneminin başlamasını bekliyor.

"YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercihleri gündeme gelecek. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM son duyurular...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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