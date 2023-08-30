"YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercihleri gündeme gelecek. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM son duyurular...