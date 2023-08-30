VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları başladı mı?
"VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2023-2024 eğitim dönemi için ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları bekleniyor. Gözler şimdi üniversite ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren VGM burs başvuru takviminde olacak. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları başladı mı?
"VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 yılı yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuruları bekleniyor. YKS yerleştirme sonuçları ile LGS yerleştirme sonuçlarının ilanı ile beklentisi artan adaylar, kurumdan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları başladı mı?
VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılının ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini duyurmadı.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda burs başvurularının 2023 yılının Kasım ayında başlaması bekleniyor.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılının yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini açıklamadı.
Geçtiğimiz yıl yükseköğrenim burs başvuruları 21-30 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda burs başvurularının 2023 yılının Kasım ayında başlaması bekleniyor.
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