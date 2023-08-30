"VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 yılı yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuruları bekleniyor. YKS yerleştirme sonuçları ile LGS yerleştirme sonuçlarının ilanı ile beklentisi artan adaylar, kurumdan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? 2023 VGM üniversite ve ortaöğrenim başvuruları başladı mı?