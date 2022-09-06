YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sayılı saatlerin kaldığı ek yerleştirme işlemleri için YKS boş kontenjanlar ve taban puanları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. YÖK tarafından bildirilecek boş kontenjan listesi sorgulama işlemleri ile adayların gündemindeki yerini alacak. Peki, YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Ziraat, Halkbank...