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YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Ziraat, Halkbank...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Ziraat, Halkbank...

YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS boş kontenjanlar 2022 listesi için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan duyuruda YKS ek tercih tarihleri paylaşıldı. İşte, YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Ziraat, Halkbank...

YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sayılı saatlerin kaldığı ek yerleştirme işlemleri için YKS boş kontenjanlar ve taban puanları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. YÖK tarafından bildirilecek boş kontenjan listesi sorgulama işlemleri ile adayların gündemindeki yerini alacak. Peki, YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Ziraat, Halkbank...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından paylaşılan üniversite 2. Tercih takvimi, ek yerleştirmelere dair detayları öğrenci adayları ile buluştururken "YKS ek tercih ne zaman" sorusuna da yanıt verdi.

Yayımlanan takvime göre:

- YKS ek yerleştirmeler 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

- Üniversite ek yerleştirme elektronik kayıtları 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

- Üniversite ek tercih kesin kayıtları ise 26-30 Eylül 2022 tarih aralığında yapılacak.

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2022

osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.

Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercih başvuru ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

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