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YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? EK TERCİH TABAN PUANLARI: İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? EK TERCİH TABAN PUANLARI: İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...

YKS ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, YÖK tarafından yapılan açıklama sonrasında öğrencilere müjdeli haber verildi. İşte, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından gözler ek tercihlere çevrilmişti. ÖSYM tarafından gelen açıklama ile tercih takvimi belli oldu. İşte, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu için tarih belli oldu. YÖK tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında, 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi belli oldu.

Buna göre; YKS ek tercihler 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YÖK tarafından yayımlanan bilgilere göre, YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

EK TERCİH SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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