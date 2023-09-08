"YKS ek tercih takvimi belli oldu mu, açıklandı mı 2023? YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar ön lisans ve lisans bölümlerinin en son yaptığı alımların taban puanları merak ediyor. YKS tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre alınacak. Ek tercih ücretini yatırarak adaylar tercih yapabilecek. YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta erişime açıldı.