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YKS ek tercih takvimi belli oldu mu, açıklandı mı 2023? YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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YKS ek tercih takvimi belli oldu mu, açıklandı mı 2023? YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak?

"YKS ek tercih takvimi belli oldu mu, açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercihlerde adaylar, üniversitelerin alım yaptı en düşük taban puandan daha düşük puana sahip olarak tercih yapamayacak. Ek tercihlerden herhangi bir üniversite kazanan aday yararlanamayacak. Peki, YKS ek tercih takvimi belli oldu mu, açıklandı mı 2023? YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak?

"YKS ek tercih takvimi belli oldu mu, açıklandı mı 2023? YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar ön lisans ve lisans bölümlerinin en son yaptığı alımların taban puanları merak ediyor. YKS tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre alınacak. Ek tercih ücretini yatırarak adaylar tercih yapabilecek. YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta erişime açıldı.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS boş kontenjanları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eylül ayının ilk günü sona eren üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek. YKS boş kontenjanlar YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla belli olacak. ÖSYM tarafından tercih sebebiyle boş kalan genel kontenjanlar görselde yer almaktadır.

2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI LİSTESİ

YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler açıklandı. YKS ikinci tercihlerde adaylar, üniversitelerin alım yaptı en düşük taban puandan daha düşük puana sahip olarak tercih yapamayacak. ÖSYM ön lisans ve lisans bölümlerinin tavan ile taban puanlarını açıkladı.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yılda benzer şekilde Eylül ayının ikinci haftası ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.

2023 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

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