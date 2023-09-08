DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS 2023 tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Ancak 2023 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıla bakıldığında DGS tercih başvuruları 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde erişime açılmıştı.