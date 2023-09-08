DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS 2023 tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
"DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında tercih işlemleri sonrası geri sayım öğrenciler tarafından devam ediyor. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala öğrenciler, sonuçlar hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte konu hakkında detaylar!
"DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS 2023 tercih sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, sınava girip tercihlerini 5 Eylül'e kadar tamamladı. DGS yerleştirme sonuçları 2023, ÖSYM sonuç ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte sonuç takvimi...
2023 DGS TERCİHLERİ SONA ERDİ!
Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamladı.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Ancak 2023 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz yıla bakıldığında DGS tercih başvuruları 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde erişime açılmıştı.
2022 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda 2023 DGS tercih sonuçlarının 11 Eylül'e kadar ilan edilmesi bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer verilecektir.
DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, dikey geçiş üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey geçiş üniversite kayıt tarihleri henüz belli olmadı.
DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrası belli olacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS 2023 tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
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