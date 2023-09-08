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Son dakika | Liselerde sınıf tekrarı geri geldi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Son dakika | Liselerde sınıf tekrarı geri geldi

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

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