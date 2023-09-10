YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
"YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, 2023 YKS sınav sonuçlarını ilan ettikten sonra tercih işlemleri gerçekleştirildi. Oluşturdukları listelere göre istedikleri bölüm ve programa yerleşen adayların üniversite tercih sonuçları da 19 Ağustos 2023 tarihinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. İşte ÖSYM takvimi...
"YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversiteyi kazanan adaylar kayıt işlemlerini tamamladı. 2023 YKS tercih sonuçlarına göre oluşturdukları tercih listesinden herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, YKS 2. tercih tarihi ve yerleştirme kılavuzunu bekliyor. İşte 2023-2024 YKS takvimi...
ÖSYM YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS 2. tercih tarihleriyle ilgili olarak ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih takviminin de netleşmesi bekleniyor.
Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yılda benzer şekilde Eylül ayının ikinci haftası ek tercihlerin başlaması bekleniyor.
2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU (PDF) YAYINLANDI MI?
YKS 2. ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından hazırlandıktan sonra yayınlanacak. 2023 YKS ek tercih kılavzunda üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve güncel kontenjanları yer alacak. Adaylar üniversitelerin özel koşulları ve diğer şartları dikkatle takip ederek ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamayacak.
BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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- YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
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