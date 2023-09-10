"YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversiteyi kazanan adaylar kayıt işlemlerini tamamladı. 2023 YKS tercih sonuçlarına göre oluşturdukları tercih listesinden herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, YKS 2. tercih tarihi ve yerleştirme kılavuzunu bekliyor. İşte 2023-2024 YKS takvimi...