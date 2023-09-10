İlk ders zili çalıyor okullarda yeni dönem başlıyor! Milyonlarca öğrenci ve veliler dikkat! İşte değişen kurallar...

74 BİN OKULDA EĞİTİM BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları da öğrencilere ulaştırdı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayacak.

Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak.