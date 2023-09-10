Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?
"Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ilk kez eğitimlerine üniversitede başlayacak olan öğrenciler KYK yurt başvurularını da gerçekleştirdiler. Önümüzdeki günlerde KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak. İşte YÖK son açıklamalar...
"Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak. İşte üniversiteler açılış tarihi...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2023-2024?
Üniversiteler, özerk yapıda olduğu için açılma tarihi farklılık gösteriyor. Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Adaylar kayıt hakkı kazandıkları üniversitelerin açılış tarihini ilgili üniversitenin resmi internet sayfasından öğrenebilecek. Örnek olarak Atatürk Üniversitesi'nde 25 Eylül-29 Eylül arası ders kayıt haftası olacak eğitim öğretim ise 2 Ekim 2023'te başlayacak.
Aynı şekilde Ankara Üniversitesi'nde de eğitim 2 Ekim 2023'te başlayacak ve güz dönemi 7 Ocak 2024'te sona erecek. Son olarak İstanbul Üniversitesi'nde de bu yıl eğitim öğretim 2 Ekim'de başlayacak.
Üniversitelerin akademik takvimine girilerek eğitim öğretimin hangi tarihte başlayacağı öğrenilebilir.
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