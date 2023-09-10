Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversiteler 2 Ekim’de mi açılacak?

Aynı şekilde Ankara Üniversitesi'nde de eğitim 2 Ekim 2023'te başlayacak ve güz dönemi 7 Ocak 2024'te sona erecek. Son olarak İstanbul Üniversitesi'nde de bu yıl eğitim öğretim 2 Ekim'de başlayacak.