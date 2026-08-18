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2026 YKS milli sporcu tercihleri başladı: Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 YKS milli sporcu tercihleri başladı: Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek

ÖSYM, 2026 YKS kapsamındaki milli sporcu kontenjanları için tercih takvimini ilan etti. Başvurusu kabul edilen adaylara sekiz programlık seçim hakkı tanındı. Tercihler AİS'ten bireysel olarak giriliyor. Adaylar seçimlerini son gün ve saate kadar güncelleyebiliyor.

2026 YKS milli sporcu tercihleri 17 Ağustos'ta başladı ve süreç 24 Ağustos saat 23.59'da sona eriyor. ÖSYM tarafından başvurusu kabul edilen, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar, yükseköğretimde spor alanındaki programlar için AİS üzerinden en fazla 8 tercih yapabiliyor. İşlemler yalnızca elektronik ortamda bireysel olarak tamamlanıyor; posta veya elden gönderilen listeler geçersiz sayılıyor.

2026 YKS kapsamında başvurusu ÖSYM tarafından kabul edilen milli sporcular, kendilerine ayrılan kontenjanlar için tercih yapabiliyor. (Görseller: ÖSYM, A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)2026 YKS kapsamında başvurusu ÖSYM tarafından kabul edilen milli sporcular, kendilerine ayrılan kontenjanlar için tercih yapabiliyor. (Görseller: ÖSYM, A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)

MİLLİ SPORCULAR İÇİN YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLADI

Milli sporcu yerleştirmeleri, 2026 YKS Kıluzu'nun 7.5 maddesi kapsamında yürütülüyor. Süreç, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların kendileri için ayrılan kontenjanlarla spor alanındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilmesini kapsıyor.

ÖSYM'nin 17 Ağustos tarihli resmi duyurusuna göre, yalnızca başvurusu merkez tarafından kabul edilen adaylar tercih yapabiliyor.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM AİS’e giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak kaydedebiliyor.Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM AİS’e giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak kaydedebiliyor.

TERCİH İŞLEMLERİ AİS ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak gerçekleştirebiliyor.

2026 YKS Milli Sporcu Tercih Başvuru Ekranı İçin Tıklayın

Milli sporcu adayları en fazla 8 yükseköğretim programı seçebiliyor ve tercih süresi içinde listelerinde değişiklik yapabiliyor.Milli sporcu adayları en fazla 8 yükseköğretim programı seçebiliyor ve tercih süresi içinde listelerinde değişiklik yapabiliyor.

ADAYLARA EN FAZLA 8 TERCİH HAKKI VERİLDİ

Başvurusu kabul edilen her aday en fazla 8 yükseköğretim programı seçebiliyor. Tercih sayısının sekizden az olması mümkün ancak belirlenen üst sınır aşılamıyor.

Adaylar, 24 Ağustos saat 23.59'a kadar tercihlerini değiştirebiliyor. Süre sona erdikten sonra yeni tercih girilemiyor veya mevcut liste üzerinde düzenleme yapılamıyor.

ÖSYM’nin yayımladığı listeden üniversitelerin program kodlarına, kontenjanlarına, öğretim sürelerine ve özel koşullarına ulaşılabiliyor.ÖSYM’nin yayımladığı listeden üniversitelerin program kodlarına, kontenjanlarına, öğretim sürelerine ve özel koşullarına ulaşılabiliyor.

PROGRAM KOŞULLARI TERCİHTEN ÖNCE İNCELENMELİ

ÖSYM tarafından yayımlanan kontenjan ve koşullar listesinde üniversite, program kodu, bölüm adı, öğretim süresi ve kontenjan bilgileri yer alıyor. Bazı programlar için ayrıca özel koşullar bulunuyor.

Adayların yalnızca bölüm adına göre değil, program kodunu ve varsa özel koşulları kontrol ederek sıralama yapması gerekiyor. Yanlış program kodunun seçilmesi, adayın planlamadığı bir programa yönelik tercih oluşturmasına neden olabilir.

2026-Milli Sporcular Kontenjan Listesi ve Koşullar

Yalnızca elektronik ortamda kaydedilen tercihler işleme alınırken elden teslim edilen veya posta yoluyla gönderilen listeler geçersiz sayılıyor.Yalnızca elektronik ortamda kaydedilen tercihler işleme alınırken elden teslim edilen veya posta yoluyla gönderilen listeler geçersiz sayılıyor.

SON İŞLEM SAATİ 24 AĞUSTOS 23.59

Milli sporcu tercih ekranı 24 Ağustos 2026 saat 23.59'da kapanıyor. Son saatlerde yaşanabilecek bağlantı veya şifre sorunları nedeniyle işlemin daha erken tamamlanması adayların süre kaybı yaşamasını önleyebilir.

ÖSYM duyurusunda yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer verilmedi. Sonuç takvimi ve yerleştirme duyurusu için ÖSYM'nin internet sitesi ile AİS ekranının takip edilmesi gerekiyor.

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