2026 YKS milli sporcu tercihleri başladı: Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek
ÖSYM, 2026 YKS kapsamındaki milli sporcu kontenjanları için tercih takvimini ilan etti. Başvurusu kabul edilen adaylara sekiz programlık seçim hakkı tanındı. Tercihler AİS'ten bireysel olarak giriliyor. Adaylar seçimlerini son gün ve saate kadar güncelleyebiliyor.
2026 YKS milli sporcu tercihleri 17 Ağustos'ta başladı ve süreç 24 Ağustos saat 23.59'da sona eriyor. ÖSYM tarafından başvurusu kabul edilen, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar, yükseköğretimde spor alanındaki programlar için AİS üzerinden en fazla 8 tercih yapabiliyor. İşlemler yalnızca elektronik ortamda bireysel olarak tamamlanıyor; posta veya elden gönderilen listeler geçersiz sayılıyor.
MİLLİ SPORCULAR İÇİN YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLADI
Milli sporcu yerleştirmeleri, 2026 YKS Kıluzu'nun 7.5 maddesi kapsamında yürütülüyor. Süreç, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların kendileri için ayrılan kontenjanlarla spor alanındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilmesini kapsıyor.
ÖSYM'nin 17 Ağustos tarihli resmi duyurusuna göre, yalnızca başvurusu merkez tarafından kabul edilen adaylar tercih yapabiliyor.
TERCİH İŞLEMLERİ AİS ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR
Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak gerçekleştirebiliyor.