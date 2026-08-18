Adaylar, 24 Ağustos saat 23.59'a kadar tercihlerini değiştirebiliyor. Süre sona erdikten sonra yeni tercih girilemiyor veya mevcut liste üzerinde düzenleme yapılamıyor.

Başvurusu kabul edilen her aday en fazla 8 yükseköğretim programı seçebiliyor. Tercih sayısının sekizden az olması mümkün ancak belirlenen üst sınır aşılamıyor.

Milli sporcu adayları en fazla 8 yükseköğretim programı seçebiliyor ve tercih süresi içinde listelerinde değişiklik yapabiliyor.

ÖSYM’nin yayımladığı listeden üniversitelerin program kodlarına, kontenjanlarına, öğretim sürelerine ve özel koşullarına ulaşılabiliyor.

PROGRAM KOŞULLARI TERCİHTEN ÖNCE İNCELENMELİ

ÖSYM tarafından yayımlanan kontenjan ve koşullar listesinde üniversite, program kodu, bölüm adı, öğretim süresi ve kontenjan bilgileri yer alıyor. Bazı programlar için ayrıca özel koşullar bulunuyor.

Adayların yalnızca bölüm adına göre değil, program kodunu ve varsa özel koşulları kontrol ederek sıralama yapması gerekiyor. Yanlış program kodunun seçilmesi, adayın planlamadığı bir programa yönelik tercih oluşturmasına neden olabilir.