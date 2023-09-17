YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, üniversite ek yerleştirmeleri için tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından 12-17 Eylül tarihleri arasında alınacak olan YKS ek tercihleri bugün sona eriyor. İşte konu hakkında detaylar...
"YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin ilk tercihleri sonrasında kalan boş kontenjanları için tercihlerini bugün tamamlayacak olan öğrenciler, gözlerini ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde yapılacak.
Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.
EK TERCİH İŞLEMLERİ BUGÜN SONA ERİYOR
Üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023-YKS sonuçlarına göre başlayan ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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