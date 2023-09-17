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KYK yurt kayıtları ne zaman bitecek 2023? KYK yurt yer değiştirme işlemi başladı mı?

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Giriş Tarihi: 17.09.2023
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KYK yurt kayıtları ne zaman bitecek 2023? KYK yurt yer değiştirme işlemi başladı mı?

"KYK yurt kayıtları ne zaman bitecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt kayıt tarihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt başvuru sonuçlarını açıklamasıyla birlikte merak ediliyor. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini,e-Devlet üzerinden tamamlayacak. İşte, KYK kayıt takvimi...

"KYK yurt kayıtları ne zaman bitecek 2023? KYK yurt yer değiştirme işlemi başladı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının 13 Eylül 2023 tarihinde açıklanmasıyla birlikte, gözler KYK yurt kayıt tarihlerine çevrildi. KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrenen öğrenciler ise şimdi gözlerini KYK yurt kayıtlarına çevirdi. İşte konu hakkında detaylar...

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini, 16 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlayacak.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı verilmesi gerekiyor. İlk kayıt ücretini süresinde ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, "ALO GSB (444 0 472) ile bakanlık ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sosyal medya hesaplarından yardım talep edebilecek.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır.

Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KAYIT ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KAÇ GÜN İÇİNDE YURT MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULMALI?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır.

Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır.

Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

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