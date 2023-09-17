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DGS üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır? DGS üniversite kayıtları kaç gün sürecek 2023?

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Giriş Tarihi: 17.09.2023
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DGS üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır? DGS üniversite kayıtları kaç gün sürecek 2023?

"DGS üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan DGS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar, DGS üniversite kayıt tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayacak. İki yıllık ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen binlerce öğrenci kayıt takvimini merak ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

"DGS üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır? DGS üniversite kayıtları kaç gün sürecek 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS üniversite kayıtlarına yönelil takvim merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI?

DGS tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar (e-Kayıt) ise 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

2023-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılanadayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek. Tercihler, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerikullanılarak elektronik ortamda yapılacak.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanması ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin 18 Eylül 2023 tarihinden sonra yayınlanması bekleniyor.

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