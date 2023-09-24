YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
"YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. İşte konu hakkında detaylar...
"YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023-YKS ek yerleştirme başvuruları alındı. İşte konu hakkında detaylar...
2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında (25-29 Eylül 2023) tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda ek tercih sonuçları 1 hafta içerisinde açıklanmıştı.
KONTENJANLARIN YÜZDE 99,8'İ DOLMUŞTU
Kontenjanların yüzde 99,8'i dolmuştu. Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 adayın başvuru yaptığı YKS'ye bu yıl yüzde 9'a yakın artışla 3 milyon 527 bin 443 aday başvurmuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ikamet eden öğrenciler için yaşadıkları ildeki üniversitelerde 24 bin 677 ek kontenjan ayrıldı. Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara, devlet yükseköğretim kurumlarında da yaklaşık 21 bin ek kontenjan verildi.
Şehit ve gazi yakınları için bu yıl ilk defa vakıf yükseköğretim kurumlarında 3 bin 774 kontenjan ayrıldı.
Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında (açıköğretim hariç) toplam kontenjan bu yıl 923 bin 411 olmuştu. Söz konusu kontenjanlara bu yıl 898 bin 24 aday yerleşti. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi arttı.
34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmişti.
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