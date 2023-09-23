ALES/3 başvuruları başladı mı? 2023 ÖSYM ALES/3 ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), akademik kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için önemli bir adımdır. ALES/3 sınavı da bu kapsamda düzenlenen sınavlardan biridir. ALES sınavları yılda üç kez düzenlenmektedir. İşte ALES/3 başvuru tarihleri...

ALES/3 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.