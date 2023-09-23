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ALES/3 başvuruları başladı mı? 2023 ÖSYM ALES/3 ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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ALES/3 başvuruları başladı mı? 2023 ÖSYM ALES/3 ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), akademik kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için önemli bir adımdır. ALES/3 sınavı da bu kapsamda düzenlenen sınavlardan biridir. ALES sınavları yılda üç kez düzenlenmektedir. İşte ALES/3 başvuru tarihleri...

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), akademik kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için önemli bir adımdır. ALES/3 sınavı da bu kapsamda düzenlenen sınavlardan biridir. ALES sınavları yılda üç kez düzenlenmektedir. İşte ALES/3 başvuru tarihleri...

ALES/3 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre ALES/3 başvuruları 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı, sınavın yapıldığı yıl ve takip eden 5 yıl boyunca geçerlidir. Yani bir kişi 2023 yılında ALES'e girmişse, bu puanı 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında geçerli olacaktır.

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