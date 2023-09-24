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KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK burs başvuruları hangi ay başlayacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK burs başvuruları hangi ay başlayacak?

"KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından başvuru şartlarını taşıyan yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan KYK burs başvuru tarihi için beklentiler eylül ayının son günleri ile arttı. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK burs başvuruları hangi ay başlayacak?

"KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK burs başvuruları hangi ay başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Bu sene KYK yurt başvuru işlemlerinin tamamlanması ile KYK burs başvuruları için beklentiler yoğunlaştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçlarının ardından YKS yurt başvuruları 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı.

Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

2023 KYK KREDİ VE BURSLARI NE KADAR?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

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