YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika? YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? sonuc.osym.gov.tr...
"YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmelerinin ardından, ÖSYM 2023- YKS ek tercihleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı. İşte konu hakkında detaylar...
"YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika? YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile belirtilen kurallar doğrultusunda yapılan tercihlerin ardından sonuçlar için değerlendirme süreci başladı. ÖSYM'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından adaylar YKS ek tercih sonuçlarını AİS ekranından öğrenecekler. İşte konu hakkında son gelişmeler...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM resmi tarih açıklaması yapmadı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 30 Eylül'de başlaması bekleniyor.
Bu durum dikkate alındığında YKS ek tercih sonuçlarının Eylül ayı sonuna kadar erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene tercihler 13 Eylül'de sona ermiş ve sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı.
Bu yıl ise YKS ek tercih sonuçlarının en geç 25 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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