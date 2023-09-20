YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika? YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? sonuc.osym.gov.tr...

Bu durum dikkate alındığında YKS ek tercih sonuçlarının Eylül ayı sonuna kadar erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene tercihler 13 Eylül'de sona ermiş ve sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı.

Bu yıl ise YKS ek tercih sonuçlarının en geç 25 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.