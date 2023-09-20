"DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? DGS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak DGS ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...