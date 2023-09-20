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DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? DGS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 20.09.2023
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DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? DGS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?

"DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemlerinin ardından, belirlenen kayıt takvimi de sona ermek üzere. Şimdi tüm gözler boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme ve tercih sürecinde olacak. İşte konu hakkında spn gelişmeler...

"DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? DGS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak DGS ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...

2023 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS tercih sonuçlarına göre, yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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