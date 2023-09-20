"Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? YÖK ile üniversiteler ayın kaçında açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt yerleştime sonuçları belli oldu. Lisans veya ön lisans eğitimini farklı illerde alacak öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Barınma vb. ihtiyaçları için ev veya yurtlara yerleşecek öğrenciler de üniversitelerin açılış takvimine göre hareket edecek. İşte konu hakkında detaylar...