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YKS ek tercih sonuç tarihi | Üniversite 2. tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM son gelişmeler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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YKS ek tercih sonuç tarihi | Üniversite 2. tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM son gelişmeler...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri, birçok aday için heyecanlı bir dönemin sona erişini işaret ediyor. Ancak ek tercih sonuçlarının açıklanma tarihi de adaylar için büyük bir merak konusu. YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adayların ve ailelerinin dikkatle takip ettiği bir detay. İşte son gelişmeler...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri, birçok aday için heyecanlı bir dönemin sona erişini işaret ediyor. Ancak ek tercih sonuçlarının açıklanma tarihi de adaylar için büyük bir merak konusu. YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adayların ve ailelerinin dikkatle takip ettiği bir detay. İşte son gelişmeler...

YKS 2023 EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Ancak sonuçların 17 Eylül'den sonra yaklaşık 7 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıt tarihlerinin de önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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