17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YKS ek tercih ödemesi nasıl yapılır? Üniversite 2. ek tercihler bitti mi, ne zaman son? Başvuru işlemleri detaylı anlatım...

YKS ek tercih ödemesi nasıl yapılır? Üniversite 2. ek tercihler bitti mi, ne zaman son? Başvuru işlemleri detaylı anlatım...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023
ABONE OL
YKS ek tercih ödemesi nasıl yapılır? Üniversite 2. ek tercihler bitti mi, ne zaman son? Başvuru işlemleri detaylı anlatım...

Üniversite sınavına katılan 3.5 milyondan fazla aday arasından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek yerleştirme süreci için hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle ek tercih ücretleri ve başvuru tarihleri konusunda detaylar merakla bekleniyor. Ek yerleştirme süreci, üniversite hayali olan birçok gencin ikinci bir şansa sahip olmasını sağlayacak. Başvuru işlemleri detaylı anlatım...

Üniversite sınavına katılan 3.5 milyondan fazla aday arasından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek yerleştirme süreci için hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle ek tercih ücretleri ve başvuru tarihleri konusunda detaylar merakla bekleniyor. Ek yerleştirme süreci, üniversite hayali olan birçok gencin ikinci bir şansa sahip olmasını sağlayacak. Başvuru işlemleri detaylı anlatım...

📌YKS 2. TERCİHLER ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR, KAÇ TL?

Tercih süresi, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 50,00 TL'dir.

📌YKS EK TERCİH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

📌YKS EK TERCİH ÖDEMESİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ek tercih işlemi yapan adayların ücreti belirlenen bankalar aracılığı ile ya da ÖSYM'nin sitesinde yer alan "ÖDEMELER" sekmesi üzerinden son ödeme tarihine kadar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde ek tercihler değerlendirmeye alınmıyor.

📌Ek tercih ödemeleri ise aşağıda sıralanan bankalar aracılığıyla yapılıyor:

💸T.C. Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı

💸Halk Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı

💸Akbank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💸Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💸Türk Ekonomi Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı

💸Deniz Bank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💸Tüm PTT İş Yerleri (KKTC'den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

📌Bununla birlikte ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA