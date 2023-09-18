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KYK yedek sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? KYK 1. yedek sıralama sonuçları bugün açıklanacak mı? Yedek yurt açıklama son dakika...

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KYK yedek sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? KYK 1. yedek sıralama sonuçları bugün açıklanacak mı? Yedek yurt açıklama son dakika...

"KYK yedek sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 2024 öğrenim dönemi KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yedek başvurular gündeme geldi. İlk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri GSB KYK yurt yedek sonuçlarını e-Devlet ekranından öğrenebilecekler. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"KYK yedek sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? KYK 1. yedek sıralama sonuçları bugün açıklanacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması GSB tarafından tamamlandı. 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edilen KYK yurt sonuçları 13 Eylül'de erişime açıldı. Yurtlara yerleşemeyen öğrenciler için yedek yerleştirmeler devam edecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin de hızla devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi; "Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."

KYK yurt başvuru sonuçlarının ilk aşaması 13 Eylül Çarşamba günü erişime açıldı. Şimdi ise sıra yedek yerleştirmelerde.

KYK 1. yedek yurt sonuçları 18 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

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