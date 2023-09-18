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YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ 2023-24 | Üniversite 2. tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023
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YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ 2023-24 | Üniversite 2. tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları, tercihlerin alınmasının ardından ÖSYM tarafından değerlendirilmekte ve sonuçlar adayların beklemeye başladığı bir konu haline gelmiştir. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte ÖSYM son gelişmeler...

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları, tercihlerin alınmasının ardından ÖSYM tarafından değerlendirilmekte ve sonuçlar adayların beklemeye başladığı bir konu haline gelmiştir. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte ÖSYM son gelişmeler...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

EK TERCİH İŞLEMLERİ BUGÜN SONA ERİYOR

Üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023-YKS sonuçlarına göre başlayan ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül'e kadar devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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