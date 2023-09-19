İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı! MEB son dakika haberleri...
Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmişti. Burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak eden öğrenciler ''İOKBS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
İOKBS, 3 Eylül 2023 tarihinde ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak eden adaylar, ''İOKBS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
2023 İOKBS BURSLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI AÇIKLANDI!
İOKBS sorularına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
İOKBS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile 2023 Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.
Kılavuza göre; 2023 İOKBS sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
BURSLULUK SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İOKBS AYLIK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Bursluluk sınavına katılan ve başarılı olan ortaokul ile lise öğrencilerine burs desteği veriliyor. Burs ödemeleri, okulların kapalı olduğu aylarda da hesaplara aktarılıyor.
2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.
İOKBS PUANI HESAPLAMA
Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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