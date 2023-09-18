Okullar 4 gün mü olacak? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak? MEB son açıklamalar...

"Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok."