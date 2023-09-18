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Okullar 4 gün mü olacak? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak? MEB son açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023
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Okullar 4 gün mü olacak? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak? MEB son açıklamalar...

"Okullar 4 gün mü olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 Eğitim yılı ile ilgili gündeme bir takım sorular geliyor. Öğrencilerin ve ya velilerin arasında sık sık konuşulan Okullar 4 gün mü olacak? sorusu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Okullar 4 gün mü olacak? Okullarda hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son zamanlarda gündemden düşmeyen okulların 4 gün eğitim vereceği, hafta sonu tatilinin de 3 gün olacağı ile ilgili sorular peş peşe geliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK? BAKAN AÇIKLADI

"Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki... Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz.'

"Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok."

"Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi."

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