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YKS ek tercih sonuç sorgulama 2023 | YKS ek yerleştirme açıklandı mı? ais.osym.gov.tr | ÖSYM son duyurular...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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YKS ek tercih sonuç sorgulama 2023 | YKS ek yerleştirme açıklandı mı? ais.osym.gov.tr | ÖSYM son duyurular...

YKS ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. 12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite ek tercih işlemleri sona erdikten sonra, öğrencilerin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Öğrenciler kabul edildikleri üniversitelerin bölümlerini ve gelecekteki eğitimlerine dair adımlarını atacaklar. İşte ÖSYM son duyurular...

"YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Üniversite sınavları sonrası aldıkları puana göre tercih yapan fakat herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih sonuçlarına odaklanmış durumda. Beklenen duyuru ÖSYM'den geldi. İşte sonuç sorgulama ekranı...

2023-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

Ek yerleştirme kayıt tarihleri henüz belli değil. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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