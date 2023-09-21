MSÜ sınav tarihi 2024 | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışma hayali kuran birçok genç için önemli bir adımı temsil ediyor. 2024 yılında yapılacak olan MSÜ sınavı, lisans eğitimi almak isteyen ve askeri okullarda öğrenim görmek isteyen adaylar için oldukça kritik bir sınavdır. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, lise son sınıf öğrencileri ve sınav hazırlığına başlayan gençler, 2024 MSÜ sınavının tarihini merakla beklemektedirler. İşte 2024 MSÜ sınav takvimi...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kariyer yapmayı hedefleyen birçok genç için kritik bir adımı ifade ediyor. 2024 yılında gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı, askeri okullarda eğitim almak isteyen ve bu alanda lisans düzeyinde eğitim görmeyi amaçlayan adaylar için hayati bir öneme sahiptir. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, lise son sınıf öğrencileri ve sınav hazırlığına başlayan gençler, 2024 MSÜ sınavının tarihini merakla beklemektedirler.
2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.
2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
2023-MSÜ oturumu ise 2 Nisan'da organize edildi.
Gelecek yılın başvuru ve sınav tarihlerinin de benzer dönemlerde olacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
MSÜ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.
MSÜ KAÇ SORU OLACAK?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi
- KPSS-2023/2 (Lisans, Önlisans, Ortaöğretim) tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Yenişehir kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Eğitim ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eğitim ödeneği ödeme takvimi açıklandı mı?
- GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları 2023 açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak?
- 1. ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak? ARA TATİL TARİHLERİ 2023 - 2024!
- Yüzyıllar önce keşfedildi! Doğada kendiliğinden yetişiyor! Meğer en güçlü mikrop öldürücüymüş...
- Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, olacak mı?
- Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024? Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda? Diyanet dini günler takvimi!
- AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?
- Diyanet personel alımı ne zaman 2023? Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satış şartları neler?