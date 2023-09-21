MSÜ sınav tarihi 2024 | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kariyer yapmayı hedefleyen birçok genç için kritik bir adımı ifade ediyor. 2024 yılında gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı, askeri okullarda eğitim almak isteyen ve bu alanda lisans düzeyinde eğitim görmeyi amaçlayan adaylar için hayati bir öneme sahiptir. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, lise son sınıf öğrencileri ve sınav hazırlığına başlayan gençler, 2024 MSÜ sınavının tarihini merakla beklemektedirler.

2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.