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MSÜ sınav tarihi 2024 | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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MSÜ sınav tarihi 2024 | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışma hayali kuran birçok genç için önemli bir adımı temsil ediyor. 2024 yılında yapılacak olan MSÜ sınavı, lisans eğitimi almak isteyen ve askeri okullarda öğrenim görmek isteyen adaylar için oldukça kritik bir sınavdır. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, lise son sınıf öğrencileri ve sınav hazırlığına başlayan gençler, 2024 MSÜ sınavının tarihini merakla beklemektedirler. İşte 2024 MSÜ sınav takvimi...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kariyer yapmayı hedefleyen birçok genç için kritik bir adımı ifade ediyor. 2024 yılında gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı, askeri okullarda eğitim almak isteyen ve bu alanda lisans düzeyinde eğitim görmeyi amaçlayan adaylar için hayati bir öneme sahiptir. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, lise son sınıf öğrencileri ve sınav hazırlığına başlayan gençler, 2024 MSÜ sınavının tarihini merakla beklemektedirler.

2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

2023-MSÜ oturumu ise 2 Nisan'da organize edildi.

Gelecek yılın başvuru ve sınav tarihlerinin de benzer dönemlerde olacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

MSÜ KAÇ SORU OLACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

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