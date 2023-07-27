YKS ek tercih ne zaman 2023? YKS 2. tercih neye göre yapılır? ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu...

Ek Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

YKS Ek Tercih sürecinde adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, tercih yapacakları bölümlerin kontenjanlarını ve taban puanlarını incelemeleridir. Tercih edilecek bölümlerin istenen kriterleri karşılaması, adayların yerleşme şansını artırır. Ayrıca, Ek Tercih sürecinde dikkatli ve bilinçli tercihler yapmak, adayların tercihlerinden memnuniyetini artıracaktır.

YKS Ek Tercih, üniversite adayları için önemli bir ikinci şans sunar. İlk tercih döneminde yerleşememiş olan adaylar için önemli bir fırsat olan Ek Tercih süreci, geleceklerini şekillendirmede adaylara yardımcı olur. Tercih dönemlerinde kontenjanları ve taban puanları dikkatlice inceleyen adaylar, istedikleri üniversite ve bölümlerde eğitim alma şansına sahip olurlar.