YKS ek tercih ne zaman 2023? YKS 2. tercih neye göre yapılır? ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci bugün başladı. 1. Yerleştirme ile herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen öğrenciler 2. yerleştirme dönemini bekleyecek. Adaylar, 2023 YKS 2. tercihler ne zaman, YKS ek tercih nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte, YKS 2. Tercih tarihleri ve ek tercih dönemi hakkında detaylar...
YKS tercih kılavuzu yayınlandı ve tercih işlemleri başladı. TYT, AYT ve YDT'den oluşan 3 oturumlu sınava katılanlar, meslek hayatını şekillendirecek olan üniversite eğitimini hangi alan ve okulda alacaklarına karar verecek. İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak. Peki, YKS ek 2. tercih ne zaman 2023? İşte, detaylar...
YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!
17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.
ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Üniversite tercih bilgilerinin yer aldığı YÖK ATLAS tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. İşte, üniversite tercih robotu ile listelerini hazırlayacak adaylar listelerini ÖSYM AİS üzerinden kaydedecek:
ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi yayımlanmadı. Ancak tercihlerin sona erdiği tarihten sonraki iki hafta içerisinde sonuçların adaylar ile buluşması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından YÖK listeleri ile boş kotenjanların duyurulması bekleniyor.
YKS 2. tercih dönemine dair tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. ÖSYM duyuruları takip ediliyor.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
YKS Ek Tercih, ilk tercih döneminde yerleşememiş olan tüm adaylar için açıktır. Önlisans ve lisans programları için geçerli olan Ek Tercih sürecinde, adaylar kontenjanlara başvuruda bulunarak üniversite hayallerini gerçekleştirme şansını elde edebilirler. Bu nedenle, Ek Tercih süreci, üniversite adayları için önemli bir ikinci fırsattır.
Ek Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
YKS Ek Tercih sürecinde adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, tercih yapacakları bölümlerin kontenjanlarını ve taban puanlarını incelemeleridir. Tercih edilecek bölümlerin istenen kriterleri karşılaması, adayların yerleşme şansını artırır. Ayrıca, Ek Tercih sürecinde dikkatli ve bilinçli tercihler yapmak, adayların tercihlerinden memnuniyetini artıracaktır.
YKS Ek Tercih, üniversite adayları için önemli bir ikinci şans sunar. İlk tercih döneminde yerleşememiş olan adaylar için önemli bir fırsat olan Ek Tercih süreci, geleceklerini şekillendirmede adaylara yardımcı olur. Tercih dönemlerinde kontenjanları ve taban puanları dikkatlice inceleyen adaylar, istedikleri üniversite ve bölümlerde eğitim alma şansına sahip olurlar.
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- YKS ek tercih ne zaman 2023? YKS 2. tercih neye göre yapılır? ÖSYM üniversite ek tercih kılavuzu...
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