Lise kaydı için gerekli belgeler 2023! Lise kayıtları başladı mı, nasıl yapılır? MEB 2023-2024 LGS lise kayıt tarihi...
"Lise kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Lise kayıtları sonrası öğrenciler okullara gidip lise kayıtlarını yapacak ve ortaöğretim geçecekler. 24 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak olan lise kayıtlarında öğrenciler kayıt olacakları liselere bazı belgeler götürmek zorundadır. Peki, lise kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler ve evraklar nelerdir? İşte, detaylar...
"Lise kayıtları nereden, nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği LGS sınavının ardından tercih sonuçları açıklandı. İstediği liseye gidemeyen öğrencilere, 2. tercih şansı verilirken lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. İşte, lise kayıt tarihleri ve kayıt işlemleri için gerekli evraklar 2023!
MEB LİSE KAYITLARI BAŞLADI MI?
Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da lise kayıtlarının, yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor. Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ
YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023
YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023
YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023
YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:
- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)
- İlköğretim Öğrenim Belgesi
- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
- Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.
TÜRKİYE GENELİNDE 2 BİN 492 LİSEYE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLECEK
Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK
Olağan üstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrenciler;
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebilecek.
Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde (1 ve 2. nakil) ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.
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- Lise kaydı için gerekli belgeler 2023! Lise kayıtları başladı mı, nasıl yapılır? MEB 2023-2024 LGS lise kayıt tarihi...
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