KPSS ÖABT SINAV YERİ SORGULAMA 2023! KPSS ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS giriş ekranı!

2023-KPSS ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

KPSS ÖAT giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.