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KPSS ÖABT SINAV YERİ SORGULAMA 2023! KPSS ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS giriş ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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KPSS ÖABT SINAV YERİ SORGULAMA 2023! KPSS ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS giriş ekranı!

"KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ile ilgili detyalar merak ediliyor. Sınava kısa bir süre kala adaylar; "KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu?, "Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?" gibi sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, detaylar...

KPSS ÖATB sınav yerleri sorgulama ekranı arama motorlarında hız kazandı.Öğretmen adaylarının girmesi gereken sınav öncesinde giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor. Memur adayları Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarını tamamladı. Peki, KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav yerleri öğrenme ekranı...

2023-KPSS ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

KPSS ÖAT giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınava Giriş Belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulanabiliyor.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

2023 KPSS ÖABT NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, 6 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafındna uygulanacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri için sınav saati 14:45'dir.

ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde adaylar sınıftan ayrılamıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak.

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