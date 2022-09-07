2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM kılavuzu...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;