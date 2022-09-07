2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM kılavuzu...
YKS ek tercih başvuruları için tarihler belli oldu. Başvuruların belirtilen tarihler aralığında ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacağı bilinirken üniversite boş kontenjanlar listesi ile adaylar şanslarını yeniden deneyecek. İşte, YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? ÖSYM kılavuzu...
Üniversitelerdeki ilk yerleştirmelerin ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih tarihleri ve kılavuz için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyordu. Peki, YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? ÖSYM kılavuzu...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;
2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül
YKS 3. TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 3. tercihlerinin başlama tarihi henüz duyurulmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Başvuruda bulunmadan önce ülkemizde en kolay iş bulan mesleklere göz atmadan olmaz. İşte o mesleklerin listesi;
TÜRKİYE'DE EN KOLAY İŞ BULAN 10 MESLEK
1-TIP
2-ECZACILIK
3-ODYOLOJİ
4-FİZYOTERAPİ
5-HEMŞİRELİK
6-PİLOTAJ
7-PSİKOLOJİ DANIŞMANLIK
8-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
9-SAĞLIK HİZMETLERİ
10-ÖĞRETMENLİK
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.
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