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YKS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM | YKS ek tercih ne zaman başlayıp, bitecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:37 Güncelleme: 06.09.2024 14:48
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YKS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM | YKS ek tercih ne zaman başlayıp, bitecek?

ÖSYM, 2024-2025 YKS ek tercih kılavuzunu yayımladı. Üniversite hayali kuran adaylar, boş kontenjanlar için ek tercihlerde bulunabilecek. YKS ek tercih işlemleri 6 Eylül saat 14.30 itibarıyla başladı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden 11 Eylül 2024 tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Adaylar kılavuza göre boş kalan bölümlerin kontenjanlarına başvuruda bulunarak üniversiteye yerleşmeye çalışacaklar.

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