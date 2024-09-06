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YKS ek tercihleri nasıl yapılır? 2024 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:12 Güncelleme: 06.09.2024 14:12
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YKS ek tercihleri nasıl yapılır? 2024 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS ek tercih süreci, üniversite hayali kuran adaylar için yeni bir şans sunuyor. ÖSYM’nin duyurusuyla birlikte boş kontenjanlar ve tercih kılavuzu erişime açıldı. İlk yerleştirmede üniversiteye yerleşemeyen adaylar, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda ek tercihlerini yapabilecekler. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor ve tercih ekranı saat kaçta açılacak?

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