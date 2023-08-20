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YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2023
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YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?

"YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Duyurulan 2023 YKS tercihleriyle kayıt hakkı kazanamayan adaylar için şimdi ek tercih fırsatı olacak. YKS ek tercih kontenjanlarının ilanının yanı sıra ek tercih başvuru takvimi bekleniyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?

"YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Sonuçların açıklanması ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde etmeyen adaylar, şimdi ek kontenjanlara ve ikinci yerleştirme/tercih sürecine odaklandı. Peki, YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÖSYM EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM ek tercih kılavuzunun ve boş kontenjanların, üniversite kayıt sürecinin sona ermesinin ardından belli olması bekleniyor.

Eylül ayının ilk haftasında ÖSYM 2023 YKS ek tercih kılavuzunu yayımlayabilir.

KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada, 27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 arasında üniversite adaylarının yaptığı tercihlerin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandığını belirterek, "Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 aday başvuru yapmışken, bu yıl yüzde 9'a yakın artışla 3 milyon 527 bin 443 aday başvuru yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında (açıköğretim hariç) toplam kontenjanın 2022'de 867 bin 224 iken 2023'de 923 bin 411 olduğunu belirten Özvar, şunları kaydetti:

"2022 yılında açıköğretim hariç toplam yerleşen sayısı 850 bin 631 iken bu sayı 2023 yılında 898 bin 24 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi artmıştır. Yükseköğretim kurumlarımıza artan talebi görmekten memnuniyet duymaktayız. 2021 yılında boş kontenjanlar 169 bin iken, 2022 yılında 17 bin, 2023 yılında ise (8 bin 828'i depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını için ayrılan kontenjanlar olmak üzere) toplam 25 bin olarak gerçekleşmiştir. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, geçen sene de olduğu gibi kontenjanlarımızın bu yıl da neredeyse tamamının dolmuş olması sevindiricidir. 34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç, kontenjanlar belirlenirken yapılan rasyonel planlama ve talebe yönelik yapılan analizlerin bir ürünüdür."

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