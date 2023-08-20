Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
"Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YÖK tarafından 2023-2024 Üniversite kayıt tarihleri ve kesin kayıt için gerekli belgeleri açıklamıştı. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
"Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite kayıt tarihleri YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşmeye hak kazanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyetbelgesi
2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
3- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
4- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
5- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
6- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir
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- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
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