"2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS 1.2.3.4.5.6.7. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılmıştı. Kılavuzda sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Peki, 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS 1.2.3.4.5.6.7. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?