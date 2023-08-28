YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 | ÖSYM giriş ekranı! YKS ek tercihler ne zaman, tarih açıklandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından internet sitesi üzerinden açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar, ek kontenjanlara ve ikinci yerleştirme/tercih sürecine odaklandı. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? İşte, haberin detayları...
"YKS ek tercihler ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilere, ek yerleştirme fırsatı doğuyor. YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar, YKS yerleştirme sonuçlarının ardından sorgulanıyor. Peki, ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ve hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar ikinci tercih sürecine odaklandı. İkinci tercihler, üniversite kayıtları ardından boş kalan kontenjaların belirlenmesi sonrasında başlayacak.
Üniversite kayıt tarihleri ise 28 Ağustos-1 Eylül arasında olacak. Boş kontenjanlar da 1 Eylül sonrasında kesinleşmiş olacak. Geçtiğimiz yıl ikinci tercihler 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında olmuştu.
İLK TERCİHTE YERLEŞEN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
İlk tercih döneminde bir üniversiteye yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahiptir. Fakat söz konusu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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- YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 | ÖSYM giriş ekranı! YKS ek tercihler ne zaman, tarih açıklandı mı?
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