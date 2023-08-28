YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 | ÖSYM giriş ekranı! YKS ek tercihler ne zaman, tarih açıklandı mı?

"YKS ek tercihler ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilere, ek yerleştirme fırsatı doğuyor. YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar, YKS yerleştirme sonuçlarının ardından sorgulanıyor. Peki, ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?