e-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2023! turkiye.gov.tr | Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik maaşı, ders başı ücreti...
"Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Okulların açılmasına kısa süre kala ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında detaylar araştırma konusu oldu. 2023- 2024 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi internet siteleri üzerinden takip edilebiliyor. İşte e-Devlet başvuru ekranı ve konuya ilişkin detaylar...
e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim ve öğretim takvimini açıkladı ve okulların 11 Eylül'de açılacağını duyurdu. Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte, ücretli öğretmen başvuruları hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, ücretli öğretmen başvuruları ne zaman başlayacak?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.
Söz konusu başvurular bazı illerde başladı. Öğretmenlerin görev almak istedikleri şehirlerin Milli Eğitim Müdürlükleri'nin WEB sitelerini kontrol etmeleri gerekiyor.
Son olarak Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü başvurular hakkında açıklama yapmıştı.
e-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;
1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.
4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.
5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.
6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.
Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?
30 saat ücretli öğretmen maaşları 2023 yılında 7.330 TL civarındadır.
Haftalık 40 saat çalışan bir ücretli öğretmenin maaşı ise 10.000 TL civarındadır.
Temmuz ayı zammından sonra ücretli öğretmen ders başı ücreti 51,96 TL'ye yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 | ÖSYM giriş ekranı! YKS ek tercihler ne zaman, tarih açıklandı mı?
- Müge Anlı ATV bugün (28 Ağustos) neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023-2024 sezonu yeni bölüm tarihi...
- KYK yurt başvuru e-Devlet | KYK yurt başvurusu bugün mü, ne zaman, nasıl yapılır? Ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB son dakika...
- AÖF yaz okulu sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı 2023? AÖF yaz okulu sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Öğrencilere vergisiz telefonları hangileri? Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimlere verilecek?
- Emekliye ek kazançta son fırsat açıklandı! 31 Ağustos saat 17:00'a dikkat! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! 7.500, 8.150, 8.750 TL...
- Milli maç arası ne zaman başlayacak 2023? Türkiye'nin maçı ne zaman, ayın kaçında oynanacak?
- Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Sosyal Yardım ödeme takvimi açıklandı mı? İsim sorgulama listesi...
- 2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? YÖK son açıklamalar...
- 2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...
- Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...