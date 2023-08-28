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İlkokul kayıtları bitti mi, ne zaman bitecek? 2023-2024 1'nci sınıf okul kayıtları bitti mi, gerekli evraklar neler?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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İlkokul kayıtları bitti mi, ne zaman bitecek? 2023-2024 1’nci sınıf okul kayıtları bitti mi, gerekli evraklar neler?

Minik öğrencilerin eğitim serüveninin ilk adımı olan ilkokul kayıt tarihleri, birçok veli tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çocuklarının ilk kez birinci sınıfa başlama heyecanıyla dolu olan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023-2024 okul kayıt takvimini öğrenmek istiyor. Peki ilkokul kayıtları ne zaman bitecek? 2023-2024 1'nci sınıf okul kayıtları bitti mi, gerekli evraklar neler?

Minik öğrencilerin eğitim serüveninin ilk adımı olan ilkokul kayıt tarihleri, birçok veli tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çocuklarının ilk kez birinci sınıfa başlama heyecanıyla dolu olan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023-2024 okul kayıt takvimini öğrenmek istiyor. Peki ilkokul kayıtları ne zaman bitecek? 2023-2024 1'nci sınıf okul kayıtları bitti mi, gerekli evraklar neler?

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İlkokul öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekiyor.

Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilecek.

İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız

3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.

Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarıyıl tatili; 22 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

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