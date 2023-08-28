İlkokul kayıtları bitti mi, ne zaman bitecek? 2023-2024 1’nci sınıf okul kayıtları bitti mi, gerekli evraklar neler?

Minik öğrencilerin eğitim serüveninin ilk adımı olan ilkokul kayıt tarihleri, birçok veli tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çocuklarının ilk kez birinci sınıfa başlama heyecanıyla dolu olan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023-2024 okul kayıt takvimini öğrenmek istiyor. Peki ilkokul kayıtları ne zaman bitecek? 2023-2024 1'nci sınıf okul kayıtları bitti mi, gerekli evraklar neler?