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YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

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Giriş Tarihi: 06.09.2023
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YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

"YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih kılavuzu için dikkatler ÖSYM.gov.tr internet adresinden yapılacak açıklamaya çevrildi. 2023 yılı YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı, eylül ayının ilk günleri ile adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. Peki, YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

"YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2. tercih tarihi ve yerleştirme kılavuzu son gelişmeler ile takip ediliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS üniversite kayıtları 28 Ağustos 1 Eylül tarihinde tamamlandı. Peki, YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz bu yılın ikinci tercih takvimini paylaşmadı. YKS ek tercih takvimi, üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ise üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yılda benzer şekilde Eylül ayının ikinci haftası ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacak ve adaylar ile paylaşılacak. Yayımlanan kılavuzda üniversitelerin taban puanları ve güncel kontenjanları yer alacak. Adaylar üniversitelerin özel koşulları ve diğer şartları dikkatle takip ederek ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Ek tercihlerde adayların en fazla 24 üniversite tercih etme hakkı bulunacak. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

2023 -YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

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