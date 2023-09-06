"YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2. tercih tarihi ve yerleştirme kılavuzu son gelişmeler ile takip ediliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS üniversite kayıtları 28 Ağustos 1 Eylül tarihinde tamamlandı. Peki, YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?