4 gün okul 3 gün tatil son dakika gelişmesi var mı? Okullar 4 gün mü olacak?
"4 gün okul 3 gün tatil son dakika gelişmesi var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir süredir gündemde olan konu hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyanlar sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
"4 gün okul 3 gün tatil son dakika gelişmesi var mı? Okullar 4 gün mü olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir süredir gündemde olan konu hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyanlar sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...
4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL ONAYLANDI MI?
4 gün okul 3 gün tatil kararı alındığına dair asılsız haberler ortaya atılsa da henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle 4 gün okul 3 gün tatil onaylanan bir karar değildir.
DERSLER 45 DAKİKA MI OLDU?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve öğretim yıl içerisinde seçmeli derslerde bazı değişikliklere gitti fakat ders saatlerinde henüz bir uzatma veya değişiklik gerçekleştirilmedi.
Buna göre dersler 45 dakika olmadı. Bunun yerine ders sayılarında değişikliğe gidildi. Haftalık açıklanan ders çizelgesine göre din dersleri 16 saatte çıktı. Birinci sınıflarda 18 saatte kadar Arapça derslerinin verilmesinin önü açıldı.
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- 4 gün okul 3 gün tatil son dakika gelişmesi var mı? Okullar 4 gün mü olacak?
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