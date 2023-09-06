"4 gün okul 3 gün tatil son dakika gelişmesi var mı? Okullar 4 gün mü olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir süredir gündemde olan konu hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyanlar sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...