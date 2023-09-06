"Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez okula başlayacak olan öğrenciler ve velileri, okulların ne zaman, ayın kaçında başlayacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak?