20 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YKS CEVAP KAĞIDI SON DAKİKA 2023! TYT, AYT ve YDT aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM son dakika!

YKS CEVAP KAĞIDI SON DAKİKA 2023! TYT, AYT ve YDT aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM son dakika!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
ABONE OL
YKS CEVAP KAĞIDI SON DAKİKA 2023! TYT, AYT ve YDT aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM son dakika!

ÖSYM son dakika! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün sabah saatlerinde erişime açıldı. YKS 2023 cevap kağıtları ile ilgili beklenen duyuru ÖSYM tarafından yapıldı. Adaylar, ÖSYM sistemi üzerinden sınav kağıtlarına bakabiliyor. İşte, YKS 2023 sınav kağıdı görüntülem ekranı! YKS aday cevapları...

ÖSYM son dakika! YKS cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı. 3 milyondan fazla adayın katılım sağlıdğı YKS hakkında detaylar merak konusu oluyor. YKS cevap kağıdı görüntüleme ekranı 2023 yılında sınava giden adaylar tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor. İşte ÖSYM 2023 YKS cevap kağıdı görüntüleme ekranı!

ÖSYM SON DAKİKA DUYURDU!

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı.

YKS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

İŞTE ÖSYM AÇIKLAMASI!

''17 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 17.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

YKS ÖN TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

YKS 2023 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA