AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 | Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi!
AÖF yaz okulu sınavları tarihleri hakkında araştırmalar devam ediyor. AÖF yaz okulu derslerinin ardından girilecek olan AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Başarısız oldukları derslerden geçmek isteyen öğrenciler, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar…
Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi 2023! Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencileri başarısız oldukları dersleri vermek için 6 haftalık eğitimin ardından AÖF yaz okulu sınavlarına tabi tutulacak. Bu noktada binlerce öğrenci, sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte, cevabı...
2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.
03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.
2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.
Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.
YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?
AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.
2022-2023 ÖĞRETİ̇M YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS CEVAP KAĞIDI SON DAKİKA 2023! TYT, AYT ve YDT aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM son dakika!
- AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 | Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi!
- YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? Üniversite 2- 4 yıllık taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları
- Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? Mahkumlara af yasası var mı? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...
- Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta yeni sezon haftaya mı başlayacak? 6. sezon tanıtımı...
- Netflix şifre paylaşımı nedir, kaldırıldı mı? Sınırlı şifre kullanımı nasıl oluyor?
- Boy bos, Boy pos, Horon vurmak, Horon tepmek, Yeşilzeytin, yeşil zeytin, Çiğ börek, çi börek nasıl yazılır? TDK 2023 güncel doğru yazılışı
- Bedelli Askerlik ücreti son dakika 2023 | MSB yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?
- Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman, kaç yılında oldu, kaç gün sürdü? Türk Mukavemet Teşkilatı nedir, ne zaman kuruldu?
- Tercih yapıp yerleşince/yerleşemeyince OBP düşer mi? Kırık OBP ne zaman düzelir? Ortaöğretim Başarı Puanı HESAPLAMA 2023
- Hemşirelik taban puanları 2023 | Vakıf/Devlet üniversitesi güncel puan ve başarı sıralaması! YÖK ATLAS ekranı...
- TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?