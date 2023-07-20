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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 | Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 | Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi!

AÖF yaz okulu sınavları tarihleri hakkında araştırmalar devam ediyor. AÖF yaz okulu derslerinin ardından girilecek olan AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Başarısız oldukları derslerden geçmek isteyen öğrenciler, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar…

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi 2023! Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencileri başarısız oldukları dersleri vermek için 6 haftalık eğitimin ardından AÖF yaz okulu sınavlarına tabi tutulacak. Bu noktada binlerce öğrenci, sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte, cevabı...

2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

2022-2023 ÖĞRETİ̇M YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

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