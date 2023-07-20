AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 | Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi!

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi 2023! Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencileri başarısız oldukları dersleri vermek için 6 haftalık eğitimin ardından AÖF yaz okulu sınavlarına tabi tutulacak. Bu noktada binlerce öğrenci, sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte, cevabı...