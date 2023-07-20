MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023! LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
"LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 4 Haziran tarihinde düzenlenen LGS sonuçları açıklanmıştı. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçların ne zaman ve hangi tarihte açıklanacağını sorgulamaya başladı. İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023!
"LGS tercih sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. LGS tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapılabilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
LGS TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
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- MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023! LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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